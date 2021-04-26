Более 30 тыс. горожан выбрали дизайн-проекты парков в Академическом и Солнечном районах Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В Екатеринбурге продолжается голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые будут обновлены в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Горожанам предлагается выбрать понравившиеся им дизайн-проекты благоустройства парков «Преображенский» в Академическом районе Екатеринбурга и «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный.



По информации на 4 мая в рейтинговом голосовании через портал Госуслуг и на единой общероссийской платформе, а также при помощи волонтеров приняло участие 30 тыс. 803 человека.



В Екатеринбурге волонтеры консультируют жителей в торгово-развлекательных центрах «Гринвич», «Пассаж», «Радуга-парк», «Академический», а также в парках «Солнечный» и «Преображенский», предоставляют планшет, чтобы каждый горожанин смог выбрать понравившийся дизайн-проект благоустройства.



«Сегодня у екатеринбуржцев есть замечательная возможность сделать город комфортнее. Разработчики дизайн проектов очень постарались и дали продуманные до мелочей эскизы парков, но именно люди должны решить какими они хотят видеть зеленые зоны. А мы им поможем. Сейчас голос каждого жителя важен для создателей парков. Ну а проголосовать — это просто, сейчас сделать это в условиях цифровизации можно просто с телефона или компьютера в течение пары минут», — призвал волонтер, студент ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар» Максим Лозин.



Всероссийское рейтинговое онлайн голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продлится до 30 мая 2021 года включительно.



Как сообщал УрБК, парки «Солнечные аллеи» и «Преображенский» заняли первые два места в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в будущем году набрав 68 тыс. 926 голосов и 68 тыс. 753 голоса соответственно. Оба объекта будут включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2022 год.