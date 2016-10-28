Свердловское УФНС дополнительно взыскало в I квартале 2021 года 1,48 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области по итогам I квартала 2021 года дополнительно взыскало 1 млрд 480,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основная часть этой суммы была взыскана по налогу на добавленную стоимость (1 млрд 195,7 млн руб.), что выше показателя прошлого года в 3,8 раза. По налогу на прибыль сумма составила 165,7 млн руб.
«По результатам налоговых проверок налогоплательщиков сумма убытков, заявленных в целях налогообложения, уменьшена на 364,2 млн руб.», — говорится в сообщении.
За тот же период после уточнения налоговых деклараций налогоплательщиками была увеличена сумма обязательств на 355,4 млн руб., суммы убытков, заявленных в целях налогообложения, уменьшены на 146,4 млн руб., и еще на 61,4 млн руб. уменьшена сумма НДС, заявленная к возмещению.
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