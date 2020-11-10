Правительство РФ ввело мораторий на вывоз гречки из России

УрБК, Москва, 05.05.2021. Правительство РФ запретило вывозить из страны границу на срок с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, под запрет попадает гречиха, крупа грубого помола и гречневое зерно.
С инициативой о введении моратория ранее выступал Минсельхоз.
По данным Росстата, к 19 апреля 2021 года цена на гречку выросла на 25,1% к уровню прошлого года, составив 96 руб. за кг.
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