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Вчера, 10:06

Правительство РФ ввело мораторий на вывоз гречки из России

УрБК, Москва, 05.05.2021. Правительство РФ запретило вывозить из страны границу на срок с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, под запрет попадает гречиха, крупа грубого помола и гречневое зерно.

С инициативой о введении моратория ранее выступал Минсельхоз.

По данным Росстата, к 19 апреля 2021 года цена на гречку выросла на 25,1% к уровню прошлого года, составив 96 руб. за кг.

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