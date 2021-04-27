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Вчера, 10:32

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 2%

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга едва превышает три месяца. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).

Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 2%, до отметки 5,1 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 960 комнат и 430 объектов в пригороде.

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