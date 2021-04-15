Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 2,7%

По состоянию на 4 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 56 тыс. 925 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 29 апреля число безработных составляло 57 тыс. 589 человек. Таким образом, за последние пять дней показатель сократился на 661 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,7%.