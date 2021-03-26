Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в двух кражах из одного и того же салона сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Полицейские Екатеринбурга задержали 21-летнего местного жителя, который по версии правоохранительных органов, совершил две кражи из одного и того же салона сотовой связи, расположенного на ул. Амундсена.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, первая кража из торговой точки произошла 25 марта. В ночное время из помещения салона были похищены гаджеты на сумму порядка 670 тыс. руб. Спустя месяц, ночью 22 апреля, произошла вторая кража из этого же салона сотовой связи. Были похищены смартфоны общей стоимостью более 530 тыс. руб.



Установить личность предполагаемого похитителя и задержать его правоохранителям удалось спустя неделю после второй кражи.



«Задержанный признал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям. Несмотря на довольно молодой возраст, подозреваемый имеет семь судимостей за кражи. Не так давно он освободился из мест лишения свободы», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



В настоящее время расследование уголовных дел в отношении него продолжается. На время следствия молодой человек помещен под стражу, уточняют в полиции Екатеринбурга.



Как сообщал УрБК, в ночь на 3 мая в Екатеринбурге произошла еще одна кража из салона сотовой связи. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, злоумышленники проникли в торговую точку компании «Мотив», расположенную по адресу проспект Космонавтов, 43/7. Из павильона украдены гаджеты.