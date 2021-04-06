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Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро снизился на 13 коп.

УрБК, Москва, 04.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 41,16 коп., до 75,25 руб., курс евро снизился на 13,40 коп., до 90,45 руб.

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