Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро снизился на 13 коп.

УрБК, Москва, 04.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 мая 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 41,16 коп., до 75,25 руб., курс евро снизился на 13,40 коп., до 90,45 руб.