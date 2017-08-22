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Вчера, 14:53

ФАС согласовала сделку о совместном строительстве операторами связи сетей 5G в России

УрБК, Москва, 04.05.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заключение соглашения о совместной деятельности операторов сотовой связи по строительству сетей 5G в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба ФАС, ранее ходатайство о заключении такого соглашения направили компании ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон».

Операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи. В частности, реализация одобренного соглашения должна обеспечить условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка.

«С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку», — сообщает пресс-служба ведомства.

Доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей и последующее оказание услуг на сетях стандарта 5G — это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения, уточняют в ФАС.

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