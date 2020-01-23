Суд в Екатеринбурге отправил в колонию руководителя компании «КРТ-Недвижимость» за хищение 40 млн рублей у дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя строительной компании «КРТ-Недвижимость» Алексея Дроздова. Мужчина признан виновным в мошенническим хищении более 40 млн руб. средств дольщиков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в суде установлено, что в 2016 году А. Дроздов создал строительную организацию «КРТ-Недвижимость» и использовал другую, подконтрольную ему «Строительную Компанию «Колорит», для создания видимости работ при возведении домов в качестве подрядной организации.
Позже А. Дроздов убедил руководителя другой компании ИГК «Лоджик-Девелопмент» заключить договоры участия в долевом строительстве домов в Арамиле.
«Директор ИГК «Лоджик-Девелопмент» заключил несколько договоров участия в долевом строительстве, согласно которым общество передало в адрес «КРТ-Недвижимость» более 120 квартир в строящихся домах. В качестве оплаты по договорам обвиняемый направил ничем не обеспеченные вексельные обязательства созданной им компании и получил, таким образом, в распоряжение объекты незавершенного строительства, а также право заключать договоры уступки прав требования с гражданами и организациями, привлекая средства под предлогом возведения домов». Таким образом с 2016 по 2018 годы осужденный, похитил денежные средства дольщиков в размере более 40 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал А. Дроздова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения» и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, уточняют в прокуратуре Свердловской области.
Как сообщал УрБК, от действий А. Дроздова пострадали дольщики двух домов в городе Арамиле, а также дома в пос. Светлый.
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