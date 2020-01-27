В эксплуатации зданий в России могут использовать технологии искусственного интеллекта

УрБК, Москва, 04.05.2021. Минстрой РФ намерен использовать технологии искусственного интеллекта при эксплуатации зданий. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замглавы ведомства Максим Егоров.



По его словам, при помощи технологий искусственного интеллекта можно будет контролировать изношенность коммуникаций и планировать проведение ремонтных работ.



«Мы сейчас обсуждаем возможность использования технологий искусственного интеллекта при планировании ремонтных работ. Он будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе», — сказал М. Егоров.



В перспективе в «умных городах» в России может появиться новый тип инфраструктуры ЖКХ, который будет самостоятельно регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице, уточнил замглавы Минстроя РФ.