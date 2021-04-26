Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Бухары Уткир Джумаев обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким (мэр) Бухары Уткир Джумаев презентовали друг другу туристические возможности двух городов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Рабочая встреча А. Орлова и У. Джумаева состоялась в пятницу, 30 апреля, в формате видеоконференции. Целью беседы стало обсуждение возможных направлений сотрудничества в сфере туризма.



В приветственном слове А. Орлов отметил, что в администрации Екатеринбурга заинтересованы в продолжении диалога между городами.



Возможности сотрудничества с узбекской стороны представили принявшие участие в беседе генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов и советник по информационной политике директора департамента по развитию туризма Бухарской области Зебинисо Ниязова.



Презентацию туристских возможностей столицы Урала провела начальник департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Галина Токарева.



Как отметил на встрече У. Джумаев, Бухара является одним из древнейших городов мира, его историческая часть включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Особым интересом у туристов пользуется узбекская кухня, в которой насчитываются сотни блюд с многовековой историей, рецептура каждого из них имеет свои особенности в зависимости от региона. Основное блюдо — плов, его существует более 90 видов. Жители Бухары в большинстве своем владеют русским языком. Туристам из России будет у нас комфортно», — рассказал хоким Бухары.



А. Орлов уточнил, что во время визита выставки «Иннопром» в Ташкенте уже пригласил узбекских коллег на одноименную международную промышленную выставку в Екатеринбурге, которая пройдет в июле этого года.



«Предлагаю деловым кругам Бухары войти в состав этой делегации. За эту неделю у нас будет хорошая возможность обсудить все вопросы. Сектор развития туризма очень важен и для Бухары, и для Екатеринбурга. Учитывая имеющийся потенциал, такое взаимодействие станет хорошей точкой роста», — сказал Алексей Орлов.



В свою очередь, Уткир Джумаев пригласил делегацию Екатеринбурга в Бухару на День города.



Интеграция Екатеринбурга в мировое пространство является одним из драйверов программы «Пять Д», предложенной главой города Алексеем Орловым для развития города.



Помимо интеграции Екатеринбурга в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»), в своей программе А. Орлов также предложил сосредоточиться на совершенствовании архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), внедрении инноваций в городскую среду («Умный город»), использовании технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»), создании действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»), а также интеграции Екатеринбурга в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



Программа получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга.