Смертность на Среднем Урале в I квартале 2021 года выросла на 20%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Уровень смертности в Свердловской области по итогам I квартала 2021 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.



За указанный период в регионе зарегистрировано 17 тыс. 757 смертей. В марте 2021 года уровень смертности в Свердловской области вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (зарегистрировано 5 тыс. 960 умерших).



В Уральском федеральном округе по итогам I квартала 2021 года уровень смертности вырос на 20,8% (зарегистрировано 44 тыс. 245 умерших). В марте 2021 года уровень смертности в УрФО вырос на 19,8% (14 тыс. 844 умерших).



В России уровень смертности по итогам I квартала 2021 года вырос на 26,9% (583 тыс. 761 умерший.)