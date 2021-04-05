Смертность в Челябинской области в I квартале 2021 года выросла на 18,5%

УрБК, Челябинск, 04.05.2021. Уровень смертности в Челябинской области по итогам I квартала 2021 года вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.



За указанный период в регионе зарегистрировано 13 тыс. 385 смертей. В марте 2021 года уровень смертности в Челябинской области вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года (зарегистрировано 4 тыс. 528 умерших).



В Уральском федеральном округе по итогам I квартала 2021 года уровень смертности вырос на 20,8% (зарегистрировано 44 тыс. 245 умерших). В марте 2021 года уровень смертности в УрФО вырос на 19,8% (14 тыс. 844 умерших).



В России уровень смертности по итогам I квартала 2021 года уровень смертности вырос на 26,9% (583 тыс. 761 умерший).