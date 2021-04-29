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Средний размер выданных в марте автокредитов в Свердловской области вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Свердловской области средний размер выданных в марте этого года автокредитов составил 891 тыс. 634 руб., что на 16,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (767 тыс. 490 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 22-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по размеру выданных в марте текущего года автокредитов попали Москва (1 млн 539,1 тыс. руб.), Московская область (1 млн 279,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (1 млн 226,8 тыс. руб.), Краснодарский край (1 млн 132,2 тыс. руб.), а также в Ленинградская область (1 млн 113 тыс. руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее заметно средний размер выданных в марте 2021 года автокредитов вырос в Кемеровской области (плюс 74,8%), Республике Татарстан (плюс 29,6%), Самарской (плюс 29,4%), Калужской (плюс 25,1%) и Саратовской (плюс 24,5%) областях.

В целом по стране в марте этого года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1 млн 052,1 тыс. руб., что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (851,1 тыс. руб.). В то же время по сравнению с прошлым месяцем этот показатель в марте вырос на 7,2% (в феврале 2021 года — 981,5 тыс. руб.).

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