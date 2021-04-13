В уборке скверов и парков в рамках месячника чистоты приняли участие более 5 тыс. екатеринбуржцев

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Очистка дорог и тротуаров от грязи в рамках месячника чистоты в Екатеринбурге исполнена на 98 и 96% соответственно, а очистка дождеприемных колодцев — на 100%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Немного ниже процент по очистке газонов в скверах и парках от случайного мусора (91%) и работ по уборке «под грабли» (73%), но это связано исключительно с долгим просыханием почвы. Эти виды работ мы по регламенту выполним до 15 мая», — отметила председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова.
Кроме того, за период с 29 марта по 28 апреля коммунальные службы уральской столицы вывезли на полигоны и утилизировали почти 5,3 тыс. т грязи и 1,8 тыс. т мусора.
Также коммунальные службы города продолжают ремонт, помывку и покраску дорожных ограждений и заканчивают мойку остановочных навесов от грязи.
Отмечается, что в уборке 49 скверов и парков в рамках субботников в Екатеринбурге приняли участие, помимо коммунальных служб, более 5 тыс. горожан.
Напомним, с 1 апреля на территориях муниципалитета стартовал месячник чистоты, объявленный главой Екатеринбурга Алексеем Орловым с 29 марта по 30 апреля 2021 года. Генеральная уборка коснулась улиц, дорог и пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов.
В феврале этого года Алексей Орлов презентовал комплексную программу развития Екатеринбурга «Пять Д», сформулированную в виде пяти ключевых направлений. Одним из них является создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»).
Кроме того, драйверами программы являются использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).
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