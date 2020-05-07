На Среднем Урале 9% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. В Свердловской области по итогам 2020 года имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума 388 тыс. человек, что на 4,8 тыс. человек больше по сравнению с показателем 2019 года (383,2 тыс. человек). Об этом сообщает Свердловскстат.



По данным ведомства, доля свердловчан с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году составила 9%.



Помимо этого, дефицит денежного дохода на Среднем Урале в прошлом году составил 1 млрд 250 млн руб. в месяц, что на 3,9 тыс. руб. больше по сравнению с показателем 2019 года (1 млрд 246,1 млн руб.).