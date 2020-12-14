Представители свердловского ритейла ответили на обвинение губернатора в завышении цен

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Председатель уральского закупочного объединения «Союз Ритейл» Александр Оглоблин назвал необоснованными слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева о завышенных ценах в торговых сетях. Об этом А. Оглоблин рассказал УрБК, комментируя обвинения главы региона в адрес ритейлеров.
«Что видит обыватель? Он видит рост цен. Благодаря тому, что у производителей постоянно повышаются расходы, соответственно, они повышают цены торговым сетям. Мы постоянно получаем от поставщиков протоколы о повышении цен. И торговые сети вынуждены повышать цены, а некоторыми позициями, такими как сахар, — торговать по себестоимости, теперь даже ниже себестоимости. И для того, чтобы хоть как-то оправдаться перед населением, соответственно, самое простое — рассказать о том, что мы пообщаемся с сетями, потому что кто-то там балуется с ценами. Но нужно исходить из того, откуда идет рост. А рост идет отнюдь не от сетей, а от производителей. Те, в свою очередь, расскажут вам, что у них выросла себестоимость. А себестоимость выросла благодаря росту коммунальных услуг, курса доллара и евро и отсутствию господдержки», — сообщил УрБК председатель уральского закупочного объединения «Союз Ритейл» А. Оглоблин.
В пятницу, 30 апреля, в Instagram Евгения Куйвашева появилась запись о том, что торговые сети завышают цены на продукты питания.
«Я сегодня и перед МинАПК, и перед предпринимателями поставил задачу: сосредоточиться на объемах производства, не снижая качества. В этом году на поддержку отрасли в регионе предусмотрено 3,8 млрд руб. Люди должны видеть и чувствовать отдачу. И с торговыми сетями мы еще раз проведем работу. Видим, что они где-то сейчас хулиганят, завышая цены», — написал Куйвашев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал провести работу с торговыми сетями из-за завышенных, по его мнению, цен на продукты.
Как сообщал УрБК, по информации на середину апреля, продовольственная инфляция в целом по России и в Свердловской области продолжает ускоряться, о чем свидетельствует обновленная статистика. В лидерах подорожания — яйца, мясо птицы и овощи. Кроме того, растут цены на сахар и подсолнечное масло, которые были заморожены.
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2020. Председатель уральского закупочного объединения «Союз Ритейл», владелец торговой сети ...15.05.2015 «Союз Ритейл»: ограничение бонусов для торговых сетей ударит по потребителям
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2015. Торговые сети могут увеличить наценку на продукты питания в случае снижения размера ...26.02.2015 X5 Retail Group отказывается комментировать мнение производителей о заморозке цен
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. Компания X5 Retail Group (входят торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») ...25.02.2015 «Союз Ритейл»: в торговых сетях могут опустеть полки после заморозки цен на продукты питания
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2015. Заморозка цен на продукты питания может привести к опустошению полок в торговых сетях. ...23.01.2015 Александр Оглоблин: Небольшие магазины в области не могут влиять на уровень цен
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2015. Случаи резкого и сильного роста цен в периферийных городах области — явление вполне ...