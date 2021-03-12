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Сотрудники Первоуральского новотрубного завода ТМК провели более 20 мероприятий по промышленной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), прошли аудиты промышленной безопасности в рамках Дня безопасности в металлургии — Steel Safety Day-2021. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В течение трехнедельного марафона проведены более 20 мероприятий, направленных на достижение нулевого травматизма и повышение культуры охраны труда.

Сотрудники Первоуральского новотрубного завода ТМК провели более 20 мероприятий по промышленной безопасности
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ЧТПЗ»

«Под руководством управляющего директора предприятия Владимира Топорова на ПНТЗ состоялись проверки основных структурных подразделений и целевые обходы производственных площадок. Также на заводе провели анкетирование, в ходе которого все сотрудники — от управляющего директора до цеховых работников — ответили на вопросы об уровне безопасности на производстве. Результаты опроса позволили выявить потенциальные риски, связанные с эксплуатацией оборудования и транспорта, перемещением и складированием грузов, организацией и проведением работ», — говорится в сообщении.

Итоги марафона были подведены во Всемирный день охраны труда: на основе собранных данных на заводе сформирован план корректирующих мероприятий для дальнейшего повышения уровня безопасности и обеспечения комфортных условий труда.

«Стремление к нулевому травматизму — основа философии безопасного производства предприятий ТМК. День безопасности в металлургии стал новым для ПНТЗ инструментом выявления рисков и повышения безопасности технологических процессов и дополнил общую систему охраны труда на предприятии. Вовлечение максимального количества металлургов в мероприятия Steel Safety Day усиливает личную ответственность каждого сотрудника за своевременное выявление и устранение факторов, которые могут повлиять на безопасность работы», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Проведение Steel Safety Day (устраивается ежегодно под эгидой Всемирной ассоциации стали) призвано повысить осведомленность о наиболее распространенных причинах происшествий на производстве и создать более безопасную рабочую среду на промышленных предприятиях. Марафон безопасности закреплен в корпоративном календаре ключевых мероприятий ТМК с 2016 года.

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