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Какие законы вступают в силу в мае

Какие законы вступают в силу в маеВ мае 2021 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, часть из которых облегчит жизнь граждан, остальные, наоборот, ограничат или усложнят.

Упрощение получения налоговых вычетов

С 21 мая физические лица смогут получать имущественные и инвестиционные вычеты (на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС денежных средств) в упрощенном порядке. Соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.

Налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, смогут получить такие вычеты в два раза быстрее и без необходимости направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.

Требуемую информацию налоговые органы получат от участников информационного взаимодействия (банков), которые смогут подключиться к сервису после вступления в силу указанных изменений.

Расширение функционала портала госуслуг

С 1 мая функционал портала госуслуг будет доступен также через интегрированные с ним информационные системы — например, информационную систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Кроме того, с начала мая на портале госуслуг появится возможность заключения договоров купли-продажи подержанных автомобилей между физическими лицами с последующей передачей информации о сделке третьим лицам. Это означает, что покупатель и продавец смогут оформить договор онлайн, а сведения о смене собственника отправятся в ГИБДД автоматически.

«В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — рассказал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

Изменения в сфере туризма

С 1 мая все россияне, которые въезжают в страну из-за границы, должны сдать два ПЦР-теста. Для тех, кто возвращается из Турции и Танзании, новые правила сдачи тестов начали действовать раньше — с 21 апреля 2021 года.

Первый анализ нужно сдать в течение трех дней после возвращения, повторный — максимум в течение пяти дней. Между первым и вторым тестом должны пройти минимум сутки. Результаты второго теста тоже требуют загрузить на госуслуги.

Ужесточение правил происходит на фоне постепенного открытия зарубежных направлений. Совсем скоро россияне смогут путешествовать в Египет. Предположительно, страна станет доступной после 10 мая. Туры в Египет станут заменой Турции, с которой Россия ограничила авиасообщение до 1 июня. Также в мае ожидается полноценное открытие Греции, Болгарии, Кипра и ряда других популярных направлений.

Новые правила для бизнеса

С 1 мая вступает в силу закон, согласно которому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут предупредить банкротства. Благодаря этому работа организации не будет прерываться, а клиенты не пострадают.

В процесс станет вовлекаться контролирующий орган. Таким образом, будет анализироваться финансовое положение, особенности функционирования временной администрации НПФ, будут признаваться недействительными сделки фонда.

31 мая истечет срок, отпущенный производителям и продавцам обуви для хранения и транспортировки немаркированной продукции. Распродать немаркированные изделия, производство которых было запрещено 1 июля 2020 года, они будут должны до 15 июня.

Помимо этого, в конце месяца истекает срок, за который организации, осуществляющие на 1 января 2021 года деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по организации сделок с ними, обязаны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.

Новые выплаты и штрафы

В начале мая доплаты к пенсиям пересчитают бывшим членам экипажей гражданских воздушных судов. Дополнительное соцобеспечение будет увеличено не только пилотам самолетов, но и штурманам, радистам, некоторым категориям инженеров и механиков.

Выплаты ко Дню Победы 9 мая традиционно получают отдельные категории россиян. Так будет и в этом году. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в 2021 году могут рассчитывать на дополнительные 10 тыс. руб. Выплата будет единовременной.

Без новых штрафов в мае не обошлось. Но они касаются не только автомобилистов, но и транспортников. Водителей и кондукторов начнут штрафовать за высадку из транспорта детей младше 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Размер штрафа для сотрудников: 5 тыс. руб. для водителя и от 20 до 30 тыс. руб. для должностного лица. Перевозчикам запретили высаживать детей еще в марте 2021 года, однако в указе не были прописаны штрафы.

С 1 мая в пять раз вырастет штраф за пересечение железнодорожных путей вне переезда, а также выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или на «красный». Теперь нарушители будут оштрафованы на 5 тыс. руб. Это же коснется и тех водителей, кто осуществит стоянку на ж/д переезде, а также проедет через нерегулируемый ж/д переезд при приближающемся поезде.

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