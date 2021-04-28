«НЕЙВА: ликвидация или банкротство?

В Екатеринбурге состоялась встреча представителей лишенного лицензии банка «НЕЙВА» с вкладчиками и кредиторами. В ходе мероприятия бывший председатель правления банка Константин Левушкин рассказал, что суммы активов хватит, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами и пойти по пути ликвидации.



«Сейчас временная администрация, назначенная Банком России, проводит оценку активов и обязательств «НЕЙВЫ». По законодательству на это дается 15 рабочих дней. Срок истекает 17 мая. По результатам этой оценки возможны два варианта развития событий. Если сумма активов покроет все обязательства клиентов, то мы пойдем по пути ликвидации. Если не покроет, то мы пойдем по пути банкротства. Банк делает все возможное, чтобы временная администрация выполнила свою работу правильно, справедливо и объективно. Мы уверены, что суммы активов хватит, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами», — отметил К. Левушкин.







При этом экс-предправления «НЕЙВЫ» не исключает второй сценарий, который предполагает банкротство банка.



«Мы надеемся, что 17 мая Банк России подаст в суд иск о ликвидации финансовой организации. В этом случае клиенты смогут в полном объеме вернуть свои деньги. При этом нельзя исключать сценарий банкротства банка. Потому что есть разные «творческие» подходы к оценке активов», — заявил К. Левушкин.



Независимый финансовый консультант Виталий Калугин подробно проанализировал экономические показатели «НЕЙВЫ». По его данным, на 1 апреля объем высоколиквидных активов банка (остатки в кассе, остатки на корсчете в ЦБ) составляет 3,7 млрд руб. Общая стоимость ценных бумаг, которые принадлежат банку, — 4,4 млрд руб. При этом у «НЕЙВЫ» есть кредитный портфель. Физическим лицам было выдано 720 млн руб., юридическим — 450 млн руб.



«Активов банка хватает для погашения всех обязательств перед клиентами», — полагает В. Калугин.



Он добавил, что на срочных счетах в «НЕЙВЕ» размещено 3,3 млрд руб. средств физических и юридических лиц, «до востребования» — еще 5,4 млрд руб. Таким образом, совокупный объем обязательств банка перед клиентами составляет 8,7 млрд руб.







Управляющий партнер юридического агентства «ЮС КОГЕНС» Светлана Корабель также не видит никаких проблем с платежеспособностью и ликвидностью банка исходя из анализа его отчетности.



«Однако расслабляться нельзя. Даже если начнется принудительная ликвидация, в любой момент может быть инициирована процедура банкротства», — рассказала С. Корабель.



Адвокат Анна Ловкина, которая является представителем комитета кредиторов АО «Тагилбанк», сообщила, что ситуация вокруг тагильского банка развивалась именно по этому сценарию. Сначала ЦБ начал процедуру принудительной ликвидации, однако уже через 20 дней было инициировано банкротство. При этом, по мнению А. Ловкиной, активов «Тагилбанка» было достаточно для расчетов с клиентами.



Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Банк «ФК Открытие», действующее от имени Агентства по страхованию вкладов. Отделения банка-агента осуществляют выплаты в 14 субъектах РФ, в том числе в Свердловской области в девяти населенных пунктах, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Заречный и Лесной.