Своевременная оплата задолженности перед ФССП позволит избежать ограничений и штрафных санкций

На сегодня в России существуют десятки миллионов исполнительных производств, по которым судебными приставами ведется работа. Должники, в отношении которых открыты соответствующие дела, рискуют не только денежными потерями, но и наложением целого ряда ограничений. При этом задолженность перед ФССП может появиться как в результате невыплаты кредита, так и при невыполнении обязательств по выплате налогов, штрафов ГИБДД, алиментов и т.д. Поэтому лучше регулярно проверять информацию по своим данным на сайте Rosdolgi.ru (https://rosdolgi.ru). Здесь пользователь сможет узнать наличие задолженности ФССП абсолютно бесплатно.







Последствия появления задолженности



Осуществляя возложенные на них функции, сотрудники ФССП имеют ряд полномочий. В частности, они могут наложить арест на банковские счета, конфисковать имущество или запретить выезд за границу. Также в ряде случаев возможно уголовное преследование должника. Речь идет о фактах неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, незаконных действиях в отношении арестованного имущества, злостном уклонении от погашения кредита, неисполнении решения суда и т. д.



Ограничения при выезде за границу чаще всего налагают в случаях, когда размер долга превышает 10 тыс. рублей или существуют требования неимущественного характера. Поэтому перед заграничной поездкой стоит проверить информацию о задолженностях перед ФССП. Сделать это следует за несколько недель до выезда, чтобы в случае наличия проблем успеть оплатить долги и закрыть иски.



Быстрая проверка задолженности



Отметим, что далеко не каждый человек, у которого появились долги перед ФССП, умышленно уклоняется от выполнения своих обязательств. Часто должники просто не знают о наличии исполнительного производства, что только ухудшает их положение. Поэтому в случае сомнений рекомендуется воспользоваться сервисом Rosdolgi.ru (https://rosdolgi.ru/proverit-zapret-na-viezd) для осуществления быстрой проверки. Благодаря этому потребитель сможет узнать, если в отношении его исполнительное производство, присутствуют ли ограничения на выезд за границу или другие неблагоприятные для них последствия от невыплаты долгов.



Кроме того, сервис будет полезен для тех граждан, которые хотят узнать суммы налогов по ФНС. Воспользоваться помощью ресурса можно в любое удобное время в онлайн-режиме. Проверка осуществляется максимально оперативно, для чего используются базы ФТС, ФССП, НБКИ, ФНС, кредитных организаций.