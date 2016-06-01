Более 10 тыс. заявлений в загородные оздоровительные лагеря подали жители Екатеринбурга за полдня

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Только за первые 10 часов приема заявлений в загородные оздоровительные лагеря Екатеринбурга за предоставлением путевки в столице Урала обратились порядка 10 тыс. жителей.



Первые итоги приема заявлений в загородные оздоровительные лагеря сегодня, 30 апреля, во время онлайн-брифинга озвучила заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.



Самыми востребованными среди горожан оказались загородные лагеря «Каменный цветок», «Космос», «Буревестник», «Волна», «Уральские самоцветы», «Чайка» и «Красная гвоздика».



По информации Е. Сибирцевой, сроки проведения оздоровительной кампании остаются стандартными: начало заезда в загородные лагеря — с 1-2 июня, в это же время начнут работу и городские площадки. Санатории примут детей по тому графику, который будет определен после проведения конкурсных процедур.



Как и в прошлом году, из-за пандемии COVID-19 детские здравницы будут работать в режиме обсерватора. Но в эту оздоровительную кампанию их наполняемость составит 75%.



Во всех загородных лагерях одна из смен будет составлять 21 день, а остальные — 14 дней.



«Показатели серьезные, и, чтобы дать возможность как можно большему количеству детишек отдохнуть в том числе и за городом, мы делаем двухнедельные смены. Прошлый год показал, что короткие смены для многих детей и родителей более удобны», — пояснила Е. Сибирцева.



Всего в этом году в Екатеринбурге городские оздоровительные лагеря смогут посетить 25 тыс. 336 детей, загородные — 18 тыс. 385 детей, 4 тыс. 835 детей получат путевки в санатории, уточнила Е. Сибирцева.