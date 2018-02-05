ЕВРАЗ НТМК подтвердил соответствие системы энергоменеджмента требованиям новой версии международного стандарта

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) ЕВРАЗа получил сертификат соответствия системы энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018. Предприятие успешно прошло ресертификационный аудит международной компании Bureau Veritas (Бюро Веритас Сертификейшн Русь).



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, аудиторы проинспектировали производственные, управленческие и вспомогательные процессы и высоко оценили уровень внедрения системы энергоменеджмента на комбинате.



Они отметили грамотную организационную структуру управления, соответствие документации требованиям стандарта и законодательства РФ, качественный анализ планируемых и реализованных энергосберегающих мероприятий. Таким образом, аудит показал, что система энергоменеджмента ЕВРАЗ НТМК полностью соответствует требованиям новой версии международного стандарта ISO 50001:2018.





Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



«Система энергетического менеджмента внедрена и сертифицирована на ЕВРАЗ НТМК в 2017 году. С момента внедрения ЕВРАЗ НТМК снизил затраты на закупку энергоресурсов на сумму более 800 млн рублей», — прокомментировал итоги аудита директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.



ISO 50001 — международно признанный стандарт в энергетической сфере. В версии 2018 года учтены все требования с учетом практического опыта, наработанного за годы внедрения, стандарт максимально интегрируется с другими системами менеджмента и позволяет достичь реальной экономии на платежах за топливно-энергетические ресурсы, снизить себестоимость выпускаемой продукции, проанализировать риски, улучшить возможности. В стандарте ISO 50001:2018 собраны предложения для повышения энергоэффективности от лучших специалистов из 60 стран, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.