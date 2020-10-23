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Свердловское ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение на 1 мая

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. По данным синоптиков, завтра, 1 мая, в Свердловской области местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Также в ряде муниципальных образований сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в связи с неблагоприятными погодными явлениями спасатели рекомендуют уральцам соблюдать меры безопасности в период непогоды.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей региона просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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