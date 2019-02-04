Клиенты УБРиР стали чаще открывать вклады через интернет

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стали чаще открывать вклады через интернет, сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.



«Клиенты УБРиР увеличили объемы сбережений на вкладах и счетах, которые можно открыть дистанционно. Портфели самых популярных продуктов — «Удобный онлайн» и «Накопительный счет» — за I квартал 2021 года выросли на 4% и 10% соответственно», — говорится в сообщении.



«Люди сейчас придерживаются сберегательной модели поведения и предпочитают понятные финансовые инструменты — банковские вклады и счета. При этом клиенты выбирают онлайн-депозиты за удобство использования. Наша линейка вкладов позволяет хранить средства для разных целей. Для получения максимального дохода от накоплений подойдет вклад «Удобный онлайн», который можно открыть на любой срок до трех лет с ежемесячным получением процентов. Для формирования финансовой подушки — бессрочный «Накопительный счет» с полной свободой использования средств», — рассказала главный эксперт команды «Пассивы» УБРиР Любовь Десятова.



Отметим также, что клиенты стали хранить на онлайн-вкладах больше средств. Так, за I квартал средняя сумма на вкладе «Удобный онлайн» увеличилась до 712 тыс. руб. Именно по этому продукту можно получить максимальную доходность, если оформить его с условиями без пополнения и на срок до трех лет. Эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов и подключенного пакета услуг «Все под контролем» составит 6,5% годовых. «Удобный онлайн» входит в топ-3 доходных вкладов в рублях по версии портала «Банкинформсервис».



«УБРиР улучшает свои сберегательные продукты, ориентируясь на рыночные тренды и клиентские потребности. Так, в апреле мы повысили ставки по всей линейке вкладов. В зависимости от продукта — на 0,13-0,2 п. п. Учитывая, что Центробанк на последнем заседании поднял ключевую ставку, мы будем внимательно следить за экономической ситуацией и при необходимости корректировать условия, чтобы наши продукты оставались конкурентоспособными», — отметила Л. Десятова.