Сотрудники ТМК приняли участие в массовых субботниках в Челябинске и Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Более тысячи сотрудников Первоуральского новотрубного (ПНТЗ) и Челябинского трубопрокатного (ЧТПЗ) заводов, входящих в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), в рамках массовых субботников благоустроили 80 гектаров территории в Первоуральске и Челябинске.



Как сообщает пресс-служба компании, в течение двух недель сотрудники подразделений и дочерних предприятий ПНТЗ и ЧТПЗ преображали парки, скверы, рощи и центральные улицы Первоуральска и Челябинска. На обеспечение волонтеров необходимым инвентарем предприятия выделили 800 тыс. руб.





Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ЧТПЗ»



«Участники экологической акции очищали территории от мусора и сухой листвы — для транспортировки собранного мусора только в Первоуральске было задействовано 18 единиц спецтехники. Металлурги также красили малые архитектурные формы и бордюры, подрезали поросль и белили деревья — всего в рамках субботников было побелено более тысячи стволов деревьев», — говорится в сообщении.



Отмечается, что участие в общегородских субботниках — многолетняя традиция ЧТПЗ и ПНТЗ. Сотрудники предприятий проводят масштабную уборку вверенных территорий весной и на протяжении всего года следят за порядком на них.