Американское посольство в РФ заявило о сокращении на треть консульского персонала

УрБК, Москва, 30.04.2021. Посольство США в Москве заявило о намерении сократить консульский персонал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии.
«Посольство США в Москве сожалеет, что из-за решения РФ ему придется сократить консульский персонал на 75%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что посольство США в РФ с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Отметим, что в начале апреля этого года Генконсульство США приостановило выдачу виз в Екатеринбурге.
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