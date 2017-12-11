Американское посольство в РФ заявило о сокращении на треть консульского персонала

УрБК, Москва, 30.04.2021. Посольство США в Москве заявило о намерении сократить консульский персонал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии.



«Посольство США в Москве сожалеет, что из-за решения РФ ему придется сократить консульский персонал на 75%», — говорится в сообщении.



Отмечается, что посольство США в РФ с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.



Отметим, что в начале апреля этого года Генконсульство США приостановило выдачу виз в Екатеринбурге.