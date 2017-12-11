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Сегодня, 13:24

Американское посольство в РФ заявило о сокращении на треть консульского персонала

УрБК, Москва, 30.04.2021. Посольство США в Москве заявило о намерении сократить консульский персонал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии.

«Посольство США в Москве сожалеет, что из-за решения РФ ему придется сократить консульский персонал на 75%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посольство США в РФ с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.

Отметим, что в начале апреля этого года Генконсульство США приостановило выдачу виз в Екатеринбурге.

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