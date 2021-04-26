«Россети ФСК ЕЭС» модернизировали оборудование на одной из крупнейших подстанций ЯНАО

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Компания «Россети ФСК ЕЭС» обновила оборудование на одном из главных центров питания Ямало-Ненецкого автономного округа — подстанции 500 кВ «Тарко-Сале», обеспечивающей передачу электроэнергии потребителям Пуровского района, в том числе предприятиям «Роснефти» и «Транснефти».



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, на подстанции 500 кВ «Тарко-Сале» трансформаторной мощностью 1377 МВА установлены современные высоковольтные вводы 500 и 220 кВ. Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств смонтированы современные аналоги с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации. Срок работы таких вводов составляет 30 лет. Работы проведены без ограничения электроснабжения потребителя.



«Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией», — рассказали в филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Всего по итогам 2021 года на энергообъектах 220 и 500 кВ ЯНАО будет заменено 11 высоковольтных вводов, уточняют в «Россети ФСК ЕЭС».