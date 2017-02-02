Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода локомотива в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 30.04.2021. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода локомотива грузового поезда и колесной пары вагона с зерном в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сход локомотива и одной колесной пары вагона с зерном произошел вчера, 29 апреля 2021 года, на 5 пути станции Златоуст (1941 км) Южно-Уральской железной дороги. На месте ЧП повреждено около 50 м железнодорожного пути.



«В результате происшествия задержек движения поездов и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



По данному факту начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.