В России могут установить минимальные розничные цены на все виды алкоголя

УрБК, Москва, 30.04.2021. Совет Федерации рекомендовал Минфину установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все виды алкогольных напитков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета верхней палаты российского парламента по экономической политике.
На данный момент МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение же минимальной цены на менее крепкий алкоголь возможно только при условии корректировки договора о ЕАЭС. Как сообщил на совещании по проблемам пивоваренной отрасли замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов, ведомство подготовило проект изменений в этот документ.
«Данные изменения были согласованы всеми в Российской Федерации, и уже шло обсуждение, оно идет и на межгосударственной основе между представителями [стран ЕЭАС], но, к сожалению, на последнем совещании представитель Федеральной антимонопольной службы высказал сомнение о целесообразности внесения таких изменений в договор [о ЕАЭС]», — отметил А. Коробутов.
В то же время в Евразийской экономической комиссии изданию уточнили, что проводят отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. В ЕЭК отметили, что внесение поправок в договор о ЕАЭС — это длительный процесс.
Помимо этого, в 2021 году ФАС намерена провести анализ рынка алкогольной продукции, в том числе пивной. По мнению ведомства, для формирования взвешенной позиции по МРЦ необходимо дождаться результатов исследования.
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