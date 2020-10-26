«Уральские авиалинии» пополнили авиапарк экологичным Airbus 321neo

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» пополнила парк самолетов новым Airbus 321neo. Вчера, 29 апреля, лайнер прибыл из Германии в Екатеринбург.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, самолеты семейства А320 (в которое входит А321neo) являются самыми коммерчески успешными среди узкофюзеляжных самолетов в мире.
«Новый борт имеет одноклассную компоновку и оснащен 236 ультратонкими креслами экономического класса с USB-разъемами для подзарядки гаджетов. Airbus A320neo оснащены двигателями нового поколения (LEAP-1A32 от CFM International) и законцовками крыла — шарклетами, что снижает расход топлива на 20% по сравнению с самолетами предыдущего поколения», — рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Шумовой след на данном, улучшенном, виде Airbus A320 снижен на 50%, выбросы NOx на 50% ниже действующих отраслевых стандартов и выбросы CO2 на 5 тыс. т меньше. Это позволяет авиакомпаниям снизить воздействие на окружающую среду и следовать принципам устойчивого развития, уточняют в компании «Уральские авиалинии».
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