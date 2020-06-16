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Только 17% покупателей квартир в Екатеринбурге до этого жили в других городах

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Только 17% покупателей жилья в Екатеринбурге переехали из других городов, говорится в исследовании метрологического центра Брусники.

Опрос проходил в пяти городах присутствия компании (Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Сургут и Видное). В нем приняли участие 2,7 тыс. человек.

Только 17% покупателей квартир в Екатеринбурге до этого жили в других городах

«В ходе исследования выяснилось: более четверти респондентов перед тем, как переехать в проекты Брусники, жили в других городах. Самый высокий результат по этому показателю (44%) ожидаемо демонстрирует Тюмень. По прогнозам демографов, за счет активной миграции из Югры, Ямала и других сопредельных территорий этот город в перспективе десяти лет станет миллионником. В аутсайдерах — Екатеринбург (17%). По всей видимости, потенциал внутрирегиональной миграции в Свердловской области практически исчерпан. А нарастающая конкуренция с находящимися в радиусе 500 км городами (Челябинск, Пермь, Уфа, Тюмень) ограничивает возможность привлечения человеческого капитала из соседних субъектов», — рассказали в пресс-службе Брусники.

Только 17% покупателей квартир в Екатеринбурге до этого жили в других городах

Четверть опрошенных при переезде, наоборот, не меняли ни город, ни район. Абсолютный лидер по показателю — квартал «Новаторов», расположенный в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. Почти 70% его обитателей до переезда жили примерно в той же локации.

Только 17% покупателей квартир в Екатеринбурге до этого жили в других городах

«И это не флуктуация и не ошибка выборки. Полученный результат, на наш взгляд, обусловлен двумя факторами. Первый — материальный. На этой территории расположено довольно большое количество морально и физически изношенных зданий. Соответственно, запрос на улучшение условий очень высок. Второй фактор — ментальный. Уралмаш до сих пор остается территорией с ярко выраженной идентичностью, собственным социокультурным кодом и высоким уровнем местного патриотизма. Это барьер для проникновения в сообщество новых членов», — отмечают представители Брусники.

Основными сдерживающими от смены района факторами участники исследования в Екатеринбурге назвали проживание рядом с работой, школой или детским садом. В тройку наиболее значимых причин вошла привычка, которая превзошла и транспортную доступность, и развитую инфраструктуру.

Только 17% покупателей квартир в Екатеринбурге до этого жили в других городах

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.

Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника

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