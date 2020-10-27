В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения новых Правил землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗиЗ). Об этом говорится на сайте администрации города.



Общественные обсуждения проходили с 26 марта по 30 апреля.



Напомним, что в октябре 2020 года новые Правила землепользования и застройки Екатеринбурга утвердила гордума.



Актуализированная версия ПЗиЗ была подготовлена городскими властями совместно с участниками профессионального сообщества. Как отмечают авторы проекта, нововведения заметно ускорят сроки строительства жилых объектов за счет максимального упрощения административных процедур. Кроме того, корректировка документа создаст предпосылки для проведения комплексной реновации старых кварталов Екатеринбурга.



Новые ПЗиЗ содержат три принципиальных пункта.



Первый — увеличение коэффициента застройки в четырех территориальных зонах: Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра), Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), Ж-4 (жилая застройка до 8 этажей) и Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). После принятия поправок застройщики смогут возводить на одном квадратном метре земли не 3, а 4 кв. м. недвижимости.



Второй пункт — разрешение застраивать участок до 100% в зонах Ж-4 и Ж-5, ранее возможно было использовать не более 60% территории. Новая норма внедряется для того, чтобы у застройщиков была возможность проектировать здания с учетом федеральных нормативов и с собственным видением развития территории.



Третье нововведение — упразднение обязательного трехметрового отступа от границы земельного участка.