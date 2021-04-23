Вкладчикам банка «НЕЙВА» выплатили 2 млрд рублей страхового возмещения

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Вкладчикам банка «НЕЙВА» с 26 по 29 апреля 2021 года выплачено 2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Выплата страхового возмещения началась 26 апреля. За три дня 5 тыс. вкладчиков «НЕЙВЫ», которые обратились за возмещением, выплатили 36% от страховой ответственности АСВ по этому банку. В частности, 513 юрлицам выплатили 319 млн руб.
«По оценкам АСВ, 97% вкладчиков банка «НЕЙВА» получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов», — говорится в сообщении пресс-службы АСВ.
Напомним, что 16 апреля ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через ПАО Банк «ФК Открытие», действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. Отделения банка-агента осуществляют выплаты в 14 субъектах РФ, в том числе в Свердловской области в девяти населенных пунктах, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Заречный и Лесной.
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