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В УрФО более 70% сданного жилья приходится на ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме сданного в эксплуатацию жилья в России по итогам I квартала 2021 года составила 55%. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

В Уральском федеральном округе доля ИЖС составляет 72%, в Северо-Западном ФО — 57%, в Дальневосточном ФО — 55%, в Северо-Западном ФО — 43%.

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