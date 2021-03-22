В УрФО более 70% сданного жилья приходится на ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. В январе-феврале 2021 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 381,7 тыс. кв. ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос в 1,8 раза

УрБК, Москва, 18.10.2019. Доля квартир элит-класса в общем объеме строящегося жилья в России составляет 2%, говорится в ...

Доля элитных квартир в общем объеме строящегося жилья в РФ составляет 2%

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о включении в состав Совета безопасности РФ ...

Полномочный представитель Президента в УрФО Евгений Куйвашев вошел в состав Совета безопасности РФ

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2011. В январе — декабре 2010 года на территории Свердловской области сдано в эксплуатацию ...

В 2010 году в Свердловской области доля индивидуального жилья в общем объеме ввода сократилась на 8,6%

В I полугодии 2010 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 2,3% от всего объема сданного в РФ жилья

УрБК, Москва, 26.07.2010. В I полугодии 2010 года в России введено в эксплуатацию 248,8 тысячи квартир общей площадью ...