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Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подешевело на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2021. Средние потребительские цены дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за неделю с 19 по 26 апреля 2021 года снизились на 0,1% по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составили 50,47 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 0,07%, до 44,18 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также увеличилась — на 0,06%, до 47,36 руб.

Бензин марки АИ-98 и выше не изменился в цене — его стоимость на АЗС региона составляет 55,04 руб.

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