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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 642 человека

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. По состоянию на 29 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 57 тыс. 589 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 28 апреля число безработных составляло 58 тыс. 231 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 642 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,74%.

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