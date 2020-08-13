Летом 2021 года в Екатеринбурге откроется 18 загородных оздоровительных лагерей

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Этим летом в Екатеринбурге планируется открыть 18 загородных оздоровительных лагерей, в которых отдохнет порядка 23 тысяч юных горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



О реконструкции и ремонтных работах общеобразовательных и дошкольных учреждений уральской столицы, которые запланированы перед началом летнего периода и к 1 сентября, в эфире еженедельной информационной программы «Главное в городе» на «41 канале» рассказал первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.



«В рамках летней оздоровительной кампании мы ежегодно занимаемся подготовкой лагерей. И, безусловно, к началу сезона мы подготовим их к приему детей. В первую очередь основные силы и средства направлены на то, чтобы ребята смогли там комфортно, а главное безопасно, отдохнуть. Поэтому сейчас приводим инфраструктуру лагерей в соответствие со всеми санитарными и противопожарными требованиями», — сказал И. Сутягин.



По словам И. Сутягина, в ближайших планах городских властей — строительство нового спального корпуса в загородном лагере «Заря» и капитальный ремонт корпусов в «Уральских самоцветах». В лагере «Красная гвоздика» ожидается обновление инженерной инфраструктуры, небольшие ремонты пройдут в лагере имени Титова, «Спутнике», «Каменном цветке» и «Маяке».



Рассказал И. Сутягин и о ближайших планах муниципалитета по обновлению школ и детских садов уральской столицы. По его словам, в этом году завершатся работы по комплексному капитальному ремонту начальной школы № 25 на улице Феофанова, школы № 115 на улице Фестивальной в Екатеринбурге и школы № 179 в поселке Северка.



«Кроме того, в этом году мы планируем ремонт школы № 83 на проспекте Седова и школы № 33 в переулке Коломенском. Школа № 33 в Изоплите очень долго ждала своего часа, и теперь мы смогли изыскать деньги на ее обновление. На базе этого учреждения будет создан культурно-образовательный центр, который станет местом притяжения не только для детей, но и для взрослого населения этого микрорайона», — сказал И. Сутягин.



В этом году в Екатеринбурге строители приступят к капремонту школы № 30 на улице Мамина-Сибиряка. Также на этот год городские власти запланировали обновление детских садов № 79 на улице Шаумяна и № 115 на улице Ясной.