ФАС проверит обоснованность роста цен на рынке недвижимости

УрБК, Москва, 29.04.2021. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) до 11 мая проведут проверку обоснованности цен на рынке недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Шаскольского.



«В связи с продолжающимся ростом цен на жилье, в этом году 20 апреля в территориальные управления ФАС России направлено поручение о проведении проверки обоснованности цен, сложившихся на рынке, в том числе на первичном рынке жилья. Указанное поручение прошу исполнить до 11 мая», — сказал он.



Ранее ФАС возбудила дело в отношении металлотрейдеров по признакам картельного сговора на рынке металлопроката. По словам Максима Шаскольского, это тоже влияет на увеличение стоимости строительства.



Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье. По словам главы государства, в среднем по стране квартиры за последний год подорожали на 12%.