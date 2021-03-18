УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:24

Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в марте вырос на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В Свердловской области средний размер выданных в марте этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 525 тыс. 784 руб., что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2 млн 410 тыс. 237 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в марте этого года ипотечных кредитов попали Москва (6,23 млн руб.), Московская область (4,71 млн руб.), Санкт-Петербург (4,12 млн руб.), Приморский край (3,66 млн руб.) и Ленинградская область (3,39 млн руб.).

Наиболее сильный рост этого показателя, согласно исследованию НБКИ, был отмечен в Санкт-Петербурге (плюс 29,8%), Приморском крае (плюс 21,2%), Саратовской области (плюс 19,9%), Удмуртской Республике (плюс 19%) и Московской области (плюс 18%).

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, средний размер ипотечного кредита растет непрерывно уже целый год. По его словам, после снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его. При этом росту данного показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2021 Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в феврале вырос на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Свердловской области средний размер выданных в феврале этого года ипотечных кредитов ...

26.02.2021 Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в январе вырос на 13%

В Свердловской области средний размер выданных в январе этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 455 тыс. 546 руб., ...

26.02.2021 Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в январе вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области средний размер выданных в январе этого года ипотечных кредитов ...

28.01.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...

28.01.2021 Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре 2020 года вырос на 7,9%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей30.03.2021Алексей Аксененко о стратегии инвестиций в дивидендные акции31.03.2021Регионы: продвижение невозможно30.03.2021Забуксовали в кризисе31.03.2021Финал долгостроя
Архив новостей
Апрель 2021 (702)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18