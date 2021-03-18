Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в марте вырос на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В Свердловской области средний размер выданных в марте этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 525 тыс. 784 руб., что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2 млн 410 тыс. 237 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в марте этого года ипотечных кредитов попали Москва (6,23 млн руб.), Московская область (4,71 млн руб.), Санкт-Петербург (4,12 млн руб.), Приморский край (3,66 млн руб.) и Ленинградская область (3,39 млн руб.).



Наиболее сильный рост этого показателя, согласно исследованию НБКИ, был отмечен в Санкт-Петербурге (плюс 29,8%), Приморском крае (плюс 21,2%), Саратовской области (плюс 19,9%), Удмуртской Республике (плюс 19%) и Московской области (плюс 18%).



Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, средний размер ипотечного кредита растет непрерывно уже целый год. По его словам, после снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его. При этом росту данного показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки.