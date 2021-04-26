Официальный курс доллара США снизился на 56 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 29.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 55,67 коп., до 74,38 руб., курс евро — на 27,76 коп., до 90,15 руб.
УрБК, Москва, 26.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2021 года. Курс долл. ...22.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 22.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2021 года. Курс долл. ...13.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 26 коп., евро — на 15 коп.
УрБК, Москва, 13.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 апреля 2021 года. Курс долл. ...08.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. ...31.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 31.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2021 года. Курс долл. ...