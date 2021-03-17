«Россети ФСК ЕЭС» продолжают модернизацию линии электропередачи от Сургутской ГРЭС-2

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») реализуют четвертый этап модернизации воздушной линии 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская», участвующей в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. Суммарная стоимость проекта составляет более 169,5 млн руб.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, в результате работ по модернизации оборудования, которые были начаты в 2019 году, уже сейчас повышена надежность транзита электроэнергии в северные энергорайоны, где расположены крупные объекты нефте- и газодобычи, в том числе Самотлорское нефтяное месторождение.
«Четвертый этап работ предусматривает замену 88 нижних узлов крепления 46 опор. Всего начиная с 2019 года на линии ВЛ 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская» будет заменено 352 нижних узла крепления 185 опор. В настоящее время общий объем реконструированных опор составляет более 65%. Следующий 5 этап планируется завершить в марте 2022 года», — рассказали в филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
В 2019-2020 годах в рамках реализации программы по повышению надежности энергообъекта на воздушной линии электропередачи установлены новые анкерно-угловые трехстоечные опоры. Выполнен монтаж изоляторов, грозотроса и новых устройств ледовой защиты, которые позволят предотвратить повреждение опоры в период ледохода, обновлены 224 нижних узла крепления на 48 опорах.
Трасса линии электропередачи проходит по заболоченной и труднодоступной местности. В модернизации оборудования было задействовано более 35 единиц специальной, в том числе высокопроходимой, техники: буровая машина, телескопическая вышка, седельный тягач высокой проходимости с прицепом, автозимник и др. Часть работ проводилась при отрицательных температурах после промерзания грунта в пройме реки Ватинский Еган, правого притока Оби.
Энергетики федеральной сетевой компании в Ханты-Мансийском автономном округе успешно прошли зиму. Всего на техническое обслуживание и ремонты оборудования подстанций и линий электропередачи в прошлом году в ХМАО было потрачено более 1 млрд 150 млн руб., уточняют в филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
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