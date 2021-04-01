Правительство РФ предлагает снизить объемы экспорта гречки

Правительство РФ поручило Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году. Об этом сообщается на сайте российского кабинета министров.



Соответствующее поручение во время совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары озвучил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.



«Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», — сообщается на сайте правительства РФ.



Как сообщал УрБК, ранее российские торговые сети заявили о росте закупочных цен на гречку на 7,5-15%. Основной причиной этого стал дефицит товара на внутреннем рынке, который мог возникнуть на фоне увеличения экспортных поставок.



В Минсельхозе информацию о дефиците гречки на внутреннем рынке РФ опровергали. В ведомстве утверждали, что текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп.