Стоимость топлива в екатеринбургском аэропорту Кольцово в апреле 2021 года увеличилась почти на 6%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В апреле этого года топливо в екатеринбургском аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») подорожало почти на 6% по сравнению с мартом этого же года. Об этом сообщается на сайте Росавиации.



Согласно справке о динамике цен на авиационное топливо в аэропортах России в 2021 году, авиационный керосин подорожал на 5,7% у АО Топливозаправочная компания «Кольцово» и на 5,9% — у ООО «АЭРОФЬЮЭЛЗ Екатеринбург».



Как сообщал УрБК, согласно данным сервисов по подбору авиабилетов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, во II квартале 2020 года цены на авиаперелеты по России увеличились на 15-120%. Эксперты связывали подорожание с ростом основных статей расходов, низкой рентабельностью сектора и накопленными убытками за 2020 год.



Позже Минтранс РФ выступил с опровержением этой информации, в ведомстве сообщали, что данные агрегаторов не основаны на показателях по всему рынку и не могут расцениваться как реальное положение дел.