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В Свердловской области выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 апреля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 86 тыс. 044 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 093. За сутки из больниц выписано 122 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 79 тыс. 715 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 284 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 796 тыс. 557 человек. За сутки зарегистрировано 364 летальных случая (всего 109 тыс. 731), выздоровело 8 тыс. 442 человека (всего 4 млн 419 тыс. 540).

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