Екатеринбуржцы чаще всего оформляют ипотечные кредиты на 10-20 лет

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Екатеринбурга чаще всего оформляют жилищные ипотечные кредиты сроком 10-20 лет, говорится в сообщении банка ДОМ.РФ.



В целом по стране доля ипотеки со сроком погашения до 10 лет составляет 16%, от 10 до 20 лет — 50%, свыше 20 лет — 34%.



«По большинству ипотечных программ предусмотрен срок кредитования до 30 лет. Оптимальный для конкретной семьи срок зависит от ежемесячного дохода и размера суммы, которая может быть выделена на ежемесячные платежи», — заявил директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.