Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы 326 работникам Нижнетагильской литейной компании

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Руководство ООО «Нижнетагильская литейная компания» (НЛК) несвоевременно и не в полном объеме выплачивало заработную плату 326 работникам предприятия.
В ходе надзорных мероприятий прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила установила, что заработная плата на предприятии выплачивалась несвоевременно и не в полном объеме в период с декабря 2020 года по март 2021 года, в результате чего у НЛК сформировалась задолженность на сумму около 15 млн руб. перед работниками предприятия.
«Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила внесла представление в адрес руководства организации с требованием погашения задолженности по зарплате. За нарушения сроков выплаты заработной платы директор ООО «Нижнетагильская литейная компания» и само юридическое лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
По результатам проверки прокуратуры Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области в отношении директора НЛК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
«По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проводятся допросы свидетелей, анализируется интересующая следствие финансовая и бухгалтерская документация, выполняются иные следственные действия, по итогам которых действиям руководства предприятия будет дана надлежащая правовая оценка», — сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
Фактическое погашение задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия находится на контроле прокуратуры.
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