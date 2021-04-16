На Среднем Урале вторую неделю подряд дорожают свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. С 19 по 26 апреля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на свежие огурцы выросли на 3,29% (до 133,03 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Отметим, что за неделю с 12 по 19 апреля свежие огурцы также подорожали — на 4,12%, до 128,79 руб. за кг.



Помимо этого, выросли цены на консервы мясные (на 2,33%, до 152,75 руб. за 350 г), морковь (на 1,73%, до 50,09 руб. за кг), свежую белокочанную капусту (на 1,68%, до 26,59 руб. за кг), а также на колбасу вареную (на 1,14%, до 426,24 руб. за кг).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на яблоки (на 3,04%, до 114,17 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,84%, до 99,59 руб. за кг), а также на помидоры свежие (на 1,13%, до 160,21 руб. за кг).