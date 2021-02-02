«Уральские авиалинии» с 3 мая начнут выполнять рейсы Жуковский — Минск

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 3 мая приступает к выполнению рейса Жуковский — Минск — Жуковский. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость авиабилета по маршруту Жуковский — Минск составит от 8 тыс. руб. в одну сторону и от 15 тыс. руб. — туда-обратно; Минск — Жуковский — от 10 тыс. руб. в одну сторону и от 16 тыс. руб. за билет туда-обратно.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.
«Чтобы улететь в Беларусь, российским пассажирам потребуются только паспорт, билет и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 6 лет справки не требуются)», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Екатеринбург — Минск — ...22.10.2019 «Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Амстердам из Жуковского
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на новом направлении Жуковский — ...11.01.2019 Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на полеты в Прагу и Рим из подмосковного Жуковского
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты по маршрутам из Жуковского в ...07.09.2017 «Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на все рейсы в Тель-Авив. Об этом ...03.11.2016 «Уральские авиалинии» начинают полеты из аэропорта Жуковский в Ош
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу билетов на рейсы из аэропорта ...