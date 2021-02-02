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«Уральские авиалинии» с 3 мая начнут выполнять рейсы Жуковский — Минск

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 3 мая приступает к выполнению рейса Жуковский — Минск — Жуковский. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость авиабилета по маршруту Жуковский — Минск составит от 8 тыс. руб. в одну сторону и от 15 тыс. руб. — туда-обратно; Минск — Жуковский — от 10 тыс. руб. в одну сторону и от 16 тыс. руб. за билет туда-обратно.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.

«Чтобы улететь в Беларусь, российским пассажирам потребуются только паспорт, билет и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета (детям до 6 лет справки не требуются)», — говорится в сообщении.

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