На Среднем Урале стоимость набора продуктов для пикника с шашлыками за год выросла на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Стоимость пикника с шашлыками в Свердловской области обойдется жителям региона в 1 тыс. 294 руб., что на 1,4% больше показателя прошлого года (1 тыс. 276 руб.). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Специалисты подсчитали, как за минувший год изменились расходы жителей области на пикник с шашлыком для компании из трех-четырех человек, и вывели его условный индекс.



В расчет включили 2 кг свинины, лук, лимон и специи для маринада, кетчуп, овощи, хлеб и напитки. В итоге стоимость пикника составила 1 тыс. 294 руб. В прошлом году набор из этих же продуктов стоил на 1,4% дешевле — 1 тыс. 276 руб. В среднем по России такой пикник стоит чуть меньше — 1 тыс. 257 руб., но подорожал он более существенно — на 2,7%.



Отмечается, что сильнее всего увеличил стоимость пикника рост цен на свинину. За год она подорожала на 4%. В то же время набор для маринада, включающий лук, лимоны и специи, в этом году стал дешевле за счет уменьшения стоимости лимонов (минус 11%). Причиной этого стало сокращение его потребления по сравнению с прошлым «пандемийным» годом. Также подешевели специи — на 1-2%.



Помимо этого, немного вырос в цене репчатый лук (плюс 2,2%). Помидоры же за год значительно подешевели — на 15%. Кетчуп подорожал за год на 10%, что связано с отложенным влиянием зимнего роста цен на его ингредиенты — томаты и сахар. Сок, минеральная вода выросли в цене на 2-3%.



В итоге индекс пикника в Свердловской области составил 1,4%, что ниже уровня инфляции как в регионе, так и в целом в России. В марте этого года в Свердловской области годовая инфляция составила 5,9%, а в России — 5,8%.



Отмечается, что расчеты проводились на основе данных Росстата.